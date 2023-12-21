عاجل| المقاومة تقتنص جنديين في محيط مسجد فلسطين بإصابة مباشرة بالرأس

تمكن مجاهدو القسام من قنص جنديين إسرائيليين، في محيط مسجد فلسطين بمدينة غزة، بإصابة مباشرة محققة في الرأس وسقوطهم عن الآليات.

ونشر حزب الله عدة مشاهد للمركبات التي تم إحراقها في "أڤيڤيم" شمال فلسطين المحتلة، بعد تعرضها لصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وقال حزب الله اللبناني إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة راميم "قرية هونين اللبنانية المحتلة" وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

واندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال في محيط بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، صورة لأحد مجاهديها يمسك بصاروخ من المسافة صفر، ويوجهه إلى أحد الأهداف الإسرائيلية.