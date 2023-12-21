توصيل الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية بشكل سريع.. مطلب المصريين بالخارج والهجرة تعد

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن جولاتها الخارجية قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث كان هناك مطلب من الجاليات المصرية بالخارج بأن يتم توصيل أوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الخاصة بهم بشكل سريع، محاكاة للخدمة السريعة المقدمة في مصر.

عرض مقترح على دولة رئيس الوزراء

وأكدت السفيرة سها جندي، أنه تم عرض مقترح على دولة رئيس الوزراء بأن يتم توصيل هذه الأوراق والمستندات عن طريق البريد المصري لأنه مضمون ومؤمّن والمصريون يثقون به.

كما نوهت السفيرة سها جندي إلى أن أبناء الجالية المصرية في الكثير من الدول قد طلبوا من خلال الجولات الفعلية في الولايات المتحدة الأمريكية وعبر اجتماعات الزووم مع الكثير من الجاليات، أيضا تسهيل شحن وإرسال سريع للمنتجات المصرية بما في ذلك الحرف اليدوية والتراثية التي يتم تصنيعها في مصر، حيث تحظى بإعجاب وإقبال كبير وشعبية في الخارج، ومن الممكن أن يكون البريد المصري هو أفضل ناقل وطني لهذا النوع من المنتجات، وهو ما يستدعي بحث الأمر مع مسئوليه للنظر في إمكانيات التعاون.

الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري.

وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

احتياجات المصريين بالخارج

وقالت السفيرة سها جندي إن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.

شباب مركز "ميدسي"

وفد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية (في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وآسيا والقوقاز والمنطقة العربية والشرق الأوسط) في مختلف التخصصات؛ لتهنئتهم علي ما تم انجازه من جهود وما تحقق من اهداف في الفترة الماضية، ومناقشة خطة المركز في الفترة المقبلة وأنشطته ودورهم في دعم مصر وخلق شبكة تواصل مع مختلف الدارسين، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها الباحثون من دراساتهم المتخصصة في الجامعات العالمية، وذلك بحضور د. مينا مكين، منسق عمل مجموعة شباب مركز "ميدسي".