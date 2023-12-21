بالخطوات.. حضري بيكاتا بالمشروم اللذيذة في المنزل

بيكاتا اللحم بالمشروم من الأكلات التي تميز بها المطاعم، وتحتوي على شريحة اللحم مع صوص المشروم وقطع المشروم اللذيذة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

بيكاتا بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم

المقادير

- لحم عجل : 500 جراماً (فيليه ومدقوق)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب

- زبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- زيت زيتون : ملعقة كبيرة

- مشروم : 2 كوب (مقطع شرائح)

- ثوم : فصّان (مقطع شرائح)

- خل أحمر : نصف كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- كيبر : 2 ملعقة كبيرة (اختياري)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

1. وزعي الملح والفلفل على قطع اللحم الرفيعة المدقوقة ثم اغمسي القطع بالدقيق.

2. اخلطي الزبدة المذوبة وزيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

3. أضيفي اللحم المتبل وقلبيه من الجهتين حتى يتحمر ثم ازيليه واتركيه في طبق جانباً.

4. ضعي المشروم في نفس المقلاة وقلبي لمدة دقيقتين ثم أضيفي الخل وعصير الليمون واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 20 دقيقة.

5. أضيفي الكيبر.

6. ضعي اللحم في طبق التقديم ووزعي الصوص فوقه وانثري البقدونس على الوجه وقدميه ساخناً.

فوائد تناول المشروم

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.

يعزز صحة الدماغ

نرغب جميعًا في التقدم في العمر جيدًا ، ولكن وفقًا لجمعية ألزهايمر، يعاني 12 إلى 18 % من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر من ضعف إدراكي خفيف (MCI)، وهو مرض يمكن أن يكون في بعض الأحيان مقدمة لمرض الزهايمر ويؤثر على الذاكرة وقدرات التفكير والحكم، يحتاج الدماغ المتقدم في السن إلى نظام غذائي متوازن ، ويمكن أن يكون المشروم جزءًا من ذلك.

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف يعرف باسم بيتا جلوكان ، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة ، وفير في عيش الغراب، نظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

مفيد للصحة النفسية

فيتامين ب 6 الموجود في المشروم مفيد في الحفاظ على صحة وظائف المخ، وهي تشمل أيضًا السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في التحكم في المزاج والجوع والنوم والمزاج، بالإضافة إلى التربتوفان، وهو حمض أميني ضروري لوظيفة الدماغ الصحية.