بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 10.81 نقاط ليبلغ عند مستوى 6830.82 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.16% .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 76.71 نقطة ليبلغ مستوى 5582.63 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.39% من خلال تداول 46.4 مليون سهم عبر 2617 صفقة نقدية بقيمة 7.5 ملايين دينار الكويتي (نحو 22.8 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 12.28 نقطة ليبلغ مستوى 20ر7491 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 % من خلال تداول 82.7 مليون سهم عبر 5625 صفقة بقيمة 7ر28 مليون دينار (نحو 5ر87 مليون دولار). وتم تداول 2ر129 مليون سهم عبر 8242 صفقة نقدية بقيمة 2ر36 مليون دينار (نحو 4ر110 ملايين دولار).

مؤشر البحرين العام يحافظ على إقفاله السابق والإسلامي مرتفع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.917.93 نقطة محافظاً على إقفاله السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.77 نقطة بارتفاع وقدره 1.32 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و322 ألفًا و809 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 904 آلاف و289 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.

مؤشرات البورصة المصرية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 24305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 29377 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 10348 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5389 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 7764 نقطة