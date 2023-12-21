إيهاب ضياء: التحديات الاقتصادية تزداد حدتها بسبب الحرب في المنطقة

المحلل الاقتصادي إيهاب ضياء: الذهب ملجأ امن للاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية

إيهاب ضياء: الاستثمار في العقارات يحمي رأس المال بظل التغيرات الاقتصادية



قال المحلل الاقتصادي إيهاب ضياء ان التحديات الاقتصادية تزداد جراء الحرب الراهنة في المنطقة.

وأضاف أن حجم الصعوبات يزداد من جراء التوتر و صعوبة استمرار الشحن عبر البحر الأحمر، كما يتعرض الاقتصاد إلى تحديات كبيرة نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية.

وأشار المحلل الاقتصادي إيهاب ضياء أن هذه التحديات تتضمن تقلبات في أسواق الأسهم، وانخفاض في الاستثمارات، وتدهور في الثقة الاقتصادية، كما تتأثر الأعمال التجارية بالشحنات المتوقفة والتأخير في النقل البحري، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل الإنتاجية.

وأوضح إيهاب ضياء أن الحرب أثرت علي أسعار الذهب مؤكدا أن الذهب يظل ملجأً آمنًا في ظل الاضطرابات، مشيرا أن حاليا تزيد الطلبات على الملاذات الآمنة مثل الذهب نتيجة لعدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وأكد إيهاب ضياء أن استمرار الحرب من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم هذا اليقين، مما يزيد من الطلب على الذهب ويدفع بأسعاره للارتفاع.

وقال المحلل الاقتصادي إيهاب ضياء: يستفيد المستثمرون من الاستثمار في الذهب كوسيلة لحماية قيمتهم من التقلبات السلبية في الأسواق الأخرى، وقد يتجهون إليه كاستثمار آمن يحمل قيمة ثابتة.

وأضاف إيهاب ضياء أن افضل طرق الاستثمار هي العقارات لأنها تحتفظ بجاذبيتها كاستثمار ثابت ومستقر، خاصة في فترات الاضطرابات الاقتصادية ويمكن أن توفر العقارات عوائد متوقعة وتحمي رأس المال من التقلبات الكبيرة في الأسواق.

واختتم المحلل الاقتصادي إيهاب ضياء أن لاستثمار في الذهب يظل خيارًا جذابًا، حيث يمكن أن يكون للذهب دورًا هامًا في تنويع المحفظة الاستثمارية، كما أن الأسهم قد تكون أقل استقرارًا في ظل التقلبات الراهنة.