الدقهلية تتابع تنفيذ أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر بنطاق الدقهلية والممول من بنك الاستثمار الأوربي( EIB ) والبنك الأوربي لإعادة الأعمار(EBRD ) بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوربي( EU) والذي يتم تنفيذه علي مستوى ثلاث محافظات هم: (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ).

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن نافع متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح "مختار" بأن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر يتم تنفيذه من خلال ثلاثة محاور هم إزالة التلوث الناتج عن الصرف الصحي الغير معالج وإزالة التلوث الناتج عن المخلفات الصلبه وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كتيشنر لتحسين جودة المياه واعادة استخدامها.

وأشار "المحافظ" إلى أنه ستتم معالجة مياه الصرف الصحي بنطاق مركز نبروه لتحسين جودة المياه من خلال إنشاء وإعادة تأهيل عدد من المحطات بتكلفة 213 مليون يورو تقريبا ويخدم 7 قرى وعدد 2 تابع وسيتم ذلك من خلال ثلاثة مراحل هم: ( إعادة تأهيل محطة معالجة مياه صرف صحي مدينة نبروه بطاقة 5000 متر مكعب يومي - توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة نبروه بطاقة 10000 متر مكعب يومي - إنشاء جديد لمحطة معالجة بقرية بهوت مركز نبروه بطاقة 16 الف متر مكعب يومي) .

لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات استثمارية في مجال المخلفات الصلبة بمركزي نبروه وبلقاس بتكلفة 20 مليون يورو وتشمل (إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقلابشو مركز بلقاس بطاقة 600 طن يومي - إنشاء محطة وسيطه ثابتة بمركز نبروه بطاقة 300 طن يومي - نقل التراكمات العشوائية بمقلب نبروه التاريخي - غلق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو مركز بلقاس - تطوير الحملات الميكانيكية لمركزي بلقاس ونبروه - التطوير المؤسسي من خلال إنشاء إدارة للمخلفات الصلبة بالمحافظه والوحدات المحلية - إنشاء وحدة تدريب على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات).

وأوضح المحافظ بأنه سيتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كتيشنر التابع لوزارة الموارد المائية والري بتكلفة 25 مليون جنيه ويشمل تجريف وإعادة تأهيل للمصرف وتجديد إنشاء كباري الري على المصرف.