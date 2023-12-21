شباب المصريين بالخارج "ميدسي" يقدم مقترحات لتطوير العمل في المرحلة المقبلة

ثَمن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، جهود السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة في ربطهم بالوطن، ووضعهم في قلب الأحداث، لتعريفهم بما يحدث في مصر أولا بأول، ما يجعلهم على دراية ومتابعة مستمرة، حتى يتمكنوا من تعريف زملائهم من الدارسين بالخارج بما يحدث في مصر من منجزات حقيقية، في مختلف المجالات.

وقدم الشباب عددا من المقترحات لتطوير العمل في المرحلة المقبلة، من خلال عدد من المبادرات، والعمل على خدمة الشباب المصري بالخارج، من بينها تبادل الخبرات البحثية بين شباب المصريين بالخارج، وكذلك التعريف بالثقافة المصرية وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة في فعاليات مختلفة بالخارج، بجانب الحديث عما حققته مصر من خطوات متميزة، رغم ما يشهده العالم من تحديات، فضلا عن الإسهام في حل بعض مشكلات العمالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقترح الشباب لترجمة ما يتعلق بالدولة المصرية

ورحبت وزيرة الهجرة بمقترح الشباب لترجمة ما يتعلق بالدولة المصرية، باللغات المحلية في المجتمعات التي يدرسون فيها بالخارج، للتعريف بما يحدث في مصر من إنجازات، وكذلك ما تقدمه وزارة الهجرة من محفزات ومبادرات للمصريين بالخارج.

وأشار الشباب إلى عدد من المشكلات التي يواجهها الشباب المصري بالخارج، حيث وعدت السفيرة سها جندي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للعمل على حلها، ومن بينها عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمبتعثين للخارج.

المشكلات التي يواجهها الشباب المصري بالخارج

وأوضح ممثلو "ميدسي" أنهم فخورون باختيارهم ليكونوا سفراء لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، وسيحرصوا على نقل ما يحدث في مصر من إنجازات حقيقية، مؤكدين سعادتهم بما حققه المركز من جذب للشباب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أعربوا عن تقديرهم لما بذلته السفيرة سها جندي، من جهود للتوعية بأهمية المشاركة، واختيار رئيس مصر، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج

وفد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية (في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وآسيا والقوقاز والمنطقة العربية والشرق الأوسط) في مختلف التخصصات؛ لتهنئتهم علي ما تم انجازه من جهود وما تحقق من اهداف في الفترة الماضية، ومناقشة خطة المركز في الفترة المقبلة وأنشطته ودورهم في دعم مصر وخلق شبكة تواصل مع مختلف الدارسين، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها الباحثون من دراساتهم المتخصصة في الجامعات العالمية، وذلك بحضور د. مينا مكين، منسق عمل مجموعة شباب مركز "ميدسي".

وهنأت السفيرة سها جندي الأعضاء الجدد لمركز "ميدسي"، لافتة إلى أن لقاءها معهم يأتي في إطار الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لاستراتيجيات العمل المقبلة والأنشطة الخاصة بالمركز، مؤكدة أن أمامهم رسالة وطنية وأنها على ثقة في جهود الشباب وأفكارهم وولائهم وانتمائهم لوطنهم الأم.