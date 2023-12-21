كريمة كمال تُمثل جنوب الوادي بمؤتمر الجامعة الكندية

تًشارك كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، بفعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع بالجامعة الكندية الدولية (التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة).

مثلت الدكتورة كريمة كمال وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا، الجامعة، ببحث تحت عنوان ( أطر معالجة المواقع الإخبارية الدولية للتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية ).

بينت وكيل كلية الإعلام، أن فعاليات المؤتمر تضمنت مشاركة باحثين من مصر و كندا وإندونيسيا و السعودية و الإمارات وتضمنت النسخة السابعة من المؤتمر 8 محاور، أبرزها تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على اقتصاديات مهنة وصناعة الإعلام والمعالجة الإعلامية للأزمات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية وبيئة العمل الإعلامي والتكتلات الاقتصادية في مجال الإعلام والاتصالات التسويقية في ظل التحديات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والميتافيرس وآليات التضليل الإعلامي ودور الثقافة الإعلامية في تشكيل الوعي المجتمعي، والتشريعات والقوانين المنظمة للإعلام وحقوق الملكية الفكرية في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية الحديثة، وتأثير صناع المحتوى الإعلامي والمؤثرين على المجتمع في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وأوردت وكيل إعلام قنا، أن توصيات بحثها جاءت لتشير إلى تعظيم دور الإعلام كقوة ناعمة لإبراز التداعيات السلبية للحروب وأكدت على أهمية الجلسات النقاشية للمؤتمر والتى واكبت الصراعات التي تشهدها الساحة الدولية وآخرها المعالجة الإعلامية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين الحياد والتحيز.