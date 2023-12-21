محمد حماقي يحيي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن احياء المطرب محمد حماقي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات المقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري .



ويشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.



وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم أن 25 ديسمبر سيكون موعدًا لمباراتى فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر.



وتقام مباراة المركز الثالث يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.