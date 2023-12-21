د. كريم رأفت: حملات المقاطعة أكدت جودة البدائل المحلية وقدرتها على المنافسة



أكد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت، إن حملات مقاطعة المنتجات والسلع المستوردة، ساهمت في إبراز وظهور العديد من البدائل من المنتجات المصرية المحلية المتميزة، وشجعت العديد من الشركات على المنافسة في ظل الحملات الدعائية المجانية التي لم تدفعها الشركات نفسها، بل كانت بفعل المستهلكين من خلال تفاعلهم مع المنتجات المحلية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن حملات المقاطعة أثبتت أن الكثير من المنتجات المحلية جيدة جداً، وتستطيع أن تنافس بشكل جيد المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن هذه الحملات، أثبتت أن التسويق والدعايا الضخمة هي سر نجاح العديد من المنتجات التي قد لا تكون بالقدر الجيد من الجودة أو بالجودة العادية.

وأوضح كريم رأفت أن حملات المقاطعة أكدت أن المنافسة ممكنة طالما هناك منتج جيد وبسعر معقول، مشددا على ضرورة استمرار الشركات المحلية التي ظهرت بقوة بعد حملات المقاطعة، في التركيز على الجودة وأن تستمر دائما في الابتكار والتطوير للحفاظ على المستهلكين الحاليين وجذب مستهلكين جدد لمنتجاتها.

وأشار إلى أن غالبية من اشتروا بدائل محلية للمنتجات والسلع المستوردة، تفاجئوا بجودة العديد من المنتجات المحلية التي لم تكن معروفة بشكل كبير، وخاصة المنتجات الغذائية، والتي تضاهي جودة المنتجات المستوردة، بل في بعض الأحيان كانت أفضل منها.

ونوه كريم رأفت، بأن المقاطعة أثبتت أن الشركات المحلية لديها القدرة على المنافسة، إذا ما توفرت فيها الجودة وقدر معقول من التسويق، مشيرا إلى حملات المقاطعة كانت فرصة ذهبية للشركات المحلية لإبراز منتجاتها، والتأكيد على قدرتها على المنافسة.

وشدد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت على ضرورة استمرار الشركات المحلية في التركيز على الجودة، وأن تستمر دائما في الابتكار والتطوير، حتى تتمكن من الحفاظ على مكانتها في السوق، خصوصا وأن السوق المصري في الوقت الحالي به فرص كثيرة للنمو والتوسع.