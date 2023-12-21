محمد فضل الله: قرار محكمة العدل الأوربية ضد "فيفا و يويفا" تاريخي

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن حكم محكمة العدل الأوروبية الصاظر اليوم ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ، والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بأنهمت قد تصرفا بما يخالف قانون المنافسة من خلال منع تشكيل الدوري الأوروبي الممتاز في عام 2021 ، يُعد حكم تاريخى فى تاريخ الرياضة التنافسية.

واوضح فضل الله ان هذا الحكم يأتي تأكيدا لما ذكره من قبل بشأن ضرورة توجه العالم نحو إقرار فلسفة جديدة فى إدارة الحركة الرياضية العالمية ، وذلك من خلال عدد من المحددات القانونية الكبيرة ، والمُستحدثة التى تتعلق ( بالتوزان التنافسى ، الحرية التعاقدية والتنظيمية طالما لا تتعارض مع الأجندة الدولية أو القارية ، دعم الأندية على زيادة التدفقات المالية فى ظل المصروفات الرأسمالية الكبيرة الخاصة بهم ، وذلك من أجل المساهمة فى إستدامة وإستمرارية التنافسية الرياضية ).

واصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا اليوم لصالح فريقي ريال مدريد وبرشلونة، بصحة موقفيهما في الدعوة لإقامة بطولة "السوبر ليج" في أوروبا، وأدانت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واليويفا لإعاقة تنظيم البطولة.

القصة كاملة لقضية "السوبر ليج":

منذ عامين ونصف العام، وبالتحديد في شهر أبريل من عام 2021، قدم 12 ناديًا، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطة لإقامة دوري السوبر مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلًا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعتبر فريقا ريال مدريد وبرشلونة هما الأحرص على إقامة بطولة دوري السوبر ليج، ولكنها سرعان ما لاقت رفضًا قاطعًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، ونظيره الأوروبي "يويفا".

وهددت تلك الاتحادات فرق دوري السوبر الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من المسابقات كافة، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.

محكمة العدل الأوروبية تنصف الفرق المؤسسة للبطولة:

محكمة العدل الأوروبية حكمت أن يويفا وفيفا تصرفا ضد قانون المنافسة والتنافس، حينما منعا تشكيل بطولة السوبر ليج في 2021، مما يعني أن البطولة أصبحت على طريق التأسيس، موجهة ضربة قوية جدًا لفيفا ويويفا.

واعتبرت المحكمة اليوم أن الاتحاد الدولي "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا" قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة للبطولة، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.