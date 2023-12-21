السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة أوزبكستان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وحرص رئيس دولة أوزباكستان على تهنئة الرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا استمرار التعاون بين البلدين.

وأكد السيسي حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق مع أوزبكستان بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين بما يحقق مصالح الشعبين.

السيسي يستقبل وزير خارجية بريطانيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، إضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، إضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي.

رئيس وزراء بريطانيا يهنئ الرئيس السيسي

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ ديفيد كاميرون سلّم الرئيس خطابًا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجّه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لمصر والرئيس السيسي على دور صون الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.