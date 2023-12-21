نقابة القراء تقرر زيادة جديدة لأصحاب المعاشات

صرف ٢٠٠٠جنيه للأمراض المزمنة ومثلها لمصاريف الجنازة

قال محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قررت فى جلستها الأخيرة زيادة المعاشات للورثة والأحياء بقيمة خمسين جنيها، ليصبح مايتقضاه صاحب المعاش ٩٥٠ جنيها كل ثلاثة أشهر بدلا من ٩٠٠جنيه.



وقرر الشيخ محمد حشاد والمجلس زيادة مصاريف الجنازة إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٠٠٠ جنيه، وصرف ٢٠٠٠جنيه مرة واحدة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة، تحت إشراف لجنة مكونة من النقيب ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق.



واختتم نقيب القراء: كما قرر مجلس الإدارة زيادة تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء خمسين جنيها ليصبح ٢٠٠ج بدلا من ١٥٠ج.