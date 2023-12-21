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الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صرف ٢٠٠٠جنيه للأمراض المزمنة ومثلها لمصاريف الجنازة

نقابة القراء تقرر زيادة جديدة لأصحاب المعاشات

نقيب القراء الشيخ
نقيب القراء الشيخ حشاد

قال محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قررت فى جلستها الأخيرة زيادة المعاشات للورثة والأحياء بقيمة خمسين جنيها، ليصبح مايتقضاه صاحب المعاش ٩٥٠ جنيها كل ثلاثة أشهر بدلا من ٩٠٠جنيه.


وقرر الشيخ محمد حشاد والمجلس زيادة مصاريف الجنازة إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٠٠٠ جنيه، وصرف ٢٠٠٠جنيه مرة واحدة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة، تحت إشراف لجنة مكونة من النقيب ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق.


واختتم نقيب القراء: كما قرر مجلس الإدارة زيادة تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء خمسين جنيها ليصبح ٢٠٠ج بدلا من ١٥٠ج.

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