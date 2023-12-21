صحة الشرقية تناقش تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا اليوم الخميس مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك في حضور مدير إدارة التموين الطبي، ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية، وممثل من الشركة المنفذة للمشروعات من قبل هيئة الإنتاج الحربي.

وناقش وكيل الوزارة خطة تطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، تزامناً مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ.

وتناول الإجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الصحية الجارية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وآخر المستجدات بها، ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بها، ومناقشة تطوير الخطة التنفيذية والزمنية لتطوير الأقسام الداخلية بالدور الثالث بمستشفى فاقوس المركزي.

وتم مناقشة احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية والأجهزة غير الطبية، وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات الفنية بمتابعة تأمين مصادر الكهرباء والغاز وخلافة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالكهنة، مع المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة.

وشدد وكيل الوزارة على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية في أقرب وقت ووفقاً للخطط الزمنية لها، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما عقد وكيل الوزارة، اجتماعا آخر مع مديرة إدارة التموين الدوائي ومدير الشئون المالية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بههيا، تم خلاله مناقشة احتياجات الإدارة الصحية بههيا من المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المالية اللازمة لذلك، موجهاً مدير الشئون المالية، بسرعة توفير الكميات اللازمة وفقاً لاحتياجات المراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية.