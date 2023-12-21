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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

يائير نتنياهو يثير الجدل على السوشيال ميديا لهذا السبب

يائير نتنياهو
يائير نتنياهو

تسبب يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إثار عاصفة من الجدل بعدما إعجابه بمنشور، يتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بتنفيذ "انقلاب عسكري".

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وحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المنشور جاء فيه: "في 7 أكتوبر، كنا في خضم انقلاب عسكري بقيادة هرتسي هاليفي، الذي لم يبلغ رئيس الوزراء بالهجوم الذي كان على وشك الحدوث صباح يوم -سمحات التوراة-"، وهو العيد الذي كانت إسرائيل تحتفل به عندما شنت حماس هجومها المفاجئ.

وأضاف: "الانقلاب لم ينته ولم يكتمل. قائد الجيش ووزير الدفاع يمنعان وزير الأمن من دخول قاعدة عسكرية.. إنه انقلاب حقا".

وكان المنشور، الذي كتبه مستخدم غير معروف، يشير إلى ادعاء وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأن هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت قد ألغيا زيارته لقاعدة عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي ومكتب وزير الدفاع، حينها، إن الزيارة تم تأجيلها بسبب "ضيق الوقت"، وطُلب من بن غفير ترتيبها لموعد آخر.

وكانت "القناة 12" الإسرائيلية أول من يتطرق للإعجاب، الذي أبداه يائير نتنياهو، بهذا المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر الماضي، أثار يائير جدلا وغضبا في إسرائيل، بعد هجومه على الجيش والمحكمة العليا.

وقال آنذاك على قناته في "تلغرام" إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة، مما مكن "إرهابيي حماس" من الاقتراب من السياج الحدودي.

وبعد ذلك، شارك يائير منشورات تلوم الجيش الإسرائيلي على الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر، عندما أدى هجوم حماس المفاجئ إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

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