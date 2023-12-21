قنا تسجل إنخفاضًا بعدد المواليد خلال نوفمبر الماضي

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن عدد المواليد فى المحافظة، سجل إنخفاضًا كبيرًا فى شهر نوفمبر الماضي.

وبيًن المتحدث الرسمي، أن عدد المواليد فى شهر يناير الماضي 9 ألاف و305 مولود، وانخفض فى شهر نوفمبر الماضي إلى 6 ألاف و593 مولود.

وناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، مع الدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا ، عدداً من الملفات الهامة التي تخص قطاع تنظيم الأسرة بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللقاء تضمن مناقشة مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وحجم انجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والاجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات الصحية، وذلك لتلبية الاحتياجات غير الملباة والاماكن المحرومة ، كما تم عرض بيان بالحملات والقوافل من بداية العام وحتي تاريخه .

وأضاف عبد الباقي، أن المحافظة انهت استعداتها لحملة طرق الأبواب بزيارات الرائدات الريفيات للمنازل بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموما، وكذلك توعية المنتفعات باختيار الوسيلة المناسبة، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.





