الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تجميل ورفع كفاءة مدخل قرية "بناويط" بسوهاج

تجميل مدخل القرية
تجميل مدخل القرية

قال شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إن الوحدة المحلية قامت بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل قرية " بناويط "، على طريق أسيوط سوهاج الزراعي، حيث شملت الأعمال " تجميل مدخل القرية، وإعادة بنايات سور المدخل، وتركيب البردورات والإنترلوك، وأعمال الدهانات اللازمة، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء".

يأتي ذلك استمرارا لفعاليات مبادرة " علشان يكمل جمالها " التي أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بهدف تجميل ورفع كفاءة مداخل القرى والمدن، وواجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق المحافظة؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق.

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