تجميل ورفع كفاءة مدخل قرية "بناويط" بسوهاج

قال شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إن الوحدة المحلية قامت بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل قرية " بناويط "، على طريق أسيوط سوهاج الزراعي، حيث شملت الأعمال " تجميل مدخل القرية، وإعادة بنايات سور المدخل، وتركيب البردورات والإنترلوك، وأعمال الدهانات اللازمة، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء".

يأتي ذلك استمرارا لفعاليات مبادرة " علشان يكمل جمالها " التي أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بهدف تجميل ورفع كفاءة مداخل القرى والمدن، وواجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق المحافظة؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق.