مدرسة حقلية لمزارعي قرية بني أيوب بأبو حماد

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، نفذت مدرسة حقلية إرشادية لمزارعي قرية بني أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد عن محصول القمح، في حضور الدكتورة دينا عبد الله بمعهد بحوث القمح، والمهندس هاني صلاح أخصائي القمح بالمديرية وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه خلال المدرسة الحقلية تم عرض التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح، مثل: طرق الري ومقاومة الأمراض، كالأصداء بأنواعها الأصفر، والبرتقالي، وأعراض الإصابة بهما، وطرق العلاج، وعلامات نضج المحصول، وتوقيت الحصاد.

وخلال فاعليات المدرسة الحقلية، تم مناقشة أهم التوصيات الفنية لمحصول القمح من أجل النهوض به، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.