رفع الإشغالات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول وشرطة المرافق برفع وإزالة الاشغالات المخالفة والباعة الجائلين المفترشين ببضائهم بميدان المحطة " عرابى" بوسط مدينة الزقازيق، والتي تُسبب إعاقة مرورية، وعرقلة حركة المواطنين، مع إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم، وعدم إفتراشها بالطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتوجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وشرطة المرافق منذ الصباح الباكر، بالميدان، لرفع أي إشغالات مخالفة بالمنطقة لفتح الطريق أمام حركة المارة، وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها اليومية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة.