جامعة سوهاج تشارك في قمة ريادة الأعمال "Ripple Summite"

شاركت جامعة سوهاج في قمة ريادة الأعمال Ripple Summite، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة ٣٣ جامعة مصرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية بالقاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن مشاركة الجامعة تهدف إلى تبادل الخبرات مع الجهات الفاعلة في مجال ريادة الأعمال ودعم الإبتكار، مشيراً إلى أن هدف الجامعة ليس فقط تأهيل الطلاب للحصول على الوظائف ولكن أيضاً جعل الطلاب قادرين على خلق الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الأفكار الإبداعية والابتكارية للطلاب ومساعدتهم على تحويلها لمشروعات ناشئة قادرة على المنافسة وخلق قيمة مضافة.

وأضاف النعماني، أن الوفد المشارك في الفاعلية تضمن إدارة حاضنة مسار، حيث أنها ضمن الحاضنات المشاركة في برنامج RIPPLE، بالإضافة إلى طلاب الجامعة أعضاء فريق رابطة رالي ريادة الأعمال، موضحاً أن الجامعة تهدف إلى تعظيم مشاركة الطلاب في برامج ريادة الأعمال المختلفة التي تقدمها الجامعة ليس فقط متدربين ولكن كسفراء مشاركين في دعم بيئة ريادة الأعمال بالجامعة.

وأكد الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، أن الفاعلية تضمنت العديد من ورش العمل الهادفة إلى بناء قدرات حاضنات الأعمال المشاركة، والتي قدمها نخبة من خبراء ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتشبيك بين الجهات الفاعلة المختلفة، مضيفاً أن البرنامج تضمن تدريبات خاصة للطلاب المسئولين عن روابط رالي ريادة الأعمال بالجامعات حول كيفية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة، وتشجيعهم للمشاركة في برامج ريادة الأعمال المقدمة من خلال الأنشطة الطلابية التي تقدم بلغة جذابة مناسبة للطلاب، مضيفاً ان المجموعات الطلابية المشاركة قامت بتبادل الخبرات وقصص النجاح المختلفة.