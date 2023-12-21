مصرع عامل بمحل ملابس في حادث سير أعلى كوبري ميدان الثقافة بسوهاج

شهد قسم أول سوهاج وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية أعلى كوبري ميدان الثقافة عقب إصطدامه بالرصيف الأوسط نتج عنه وفاة قائدها عامل بمحل ملابس في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة القسم إثر إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بوجود حادث إنقلاب دراجة بخاريه ومتوفى أعلى كوبري ميدان الثقافة / دائرة القسم .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "مينا . ع . م . ب" 24 سنة عامل بمحل ملابس ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج أعلى الكوبري المشار إليه إختل مقود الدراجة بيده مما أدى إلي إصطدامه بالرصيف الأوسط وسقوطه أرضاً ووفاته متأثراً بإصابته "كسور وجروح متفرقة بالجسم" وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام .

وبسؤال نجل عمه "أبانوب . س . م . ب" 29 سنة عامل بمحل ملابس ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهه الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة البخارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .