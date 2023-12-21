تدريب طلبة المدارس على "مهارات التفكير الابتكاري" بالإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس بالإسماعيلية ورشة عمل عن "التفكير الابتكاري والإبداعي.. المهارات وآليات التنفيذ" لطلبة مدرسة "الإسراء والمعراج الإعدادية بنات" استهدفت تدريب نحو 60 طالبة على المهارات الفكرية.

يأتي ذلك ضمن خطة جامعة قناة السويس بالاهتمام بطلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، ودعم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والابتكارية، وإعدادهم للاندماج في الحياة الجامعية، وفي ظل التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ومنها مديرية التربية والتعليم-



أشرف على فاعليات الورشة الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.. وبالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

أدارت الورشة الدكتورة أفنان ممدوح المدرس المساعد بكلية التجارة، وتضمنت مفهوم التفكير الإبداعي وريادة الأعمال، وتدريب الطالبات من اجل تنمية مهارات طلاب المرحلة الإعدادية، والوصول إلى أكبر عدد من أفكار المشاريع التي توصلت إليها المجموعات الطلابية؛ حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات "العصف الذهني".



وتمت كذلك مناقشة الأفكار، وكيفية تطبيقها عمليا، والتعرف على كيفية بناء الفريق وتوزيع المهام داخل الفريق.



أقيمت الورشة بإشراف تنفيذي إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.