وفاة عاطل بطلق ناري حال عبثه بسلاح بطهطا

لقي عاطل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج حتفه حال قيامه بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته أثناء تواجده بغرفة ملحقة بمنزلهم خرجت منه طلقة نارية استقرت بصدره وأودت بحياته وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغًا بوفاة شخص بمسكنه بناحية دائرة القسم.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وجود جثة "طارق . ع . ا . ا" 23 سنة لا يعمل - ومقيم بذات الناحية مسجاة على الأرض داخل غرفة ملحقة بمنزله يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين إصابتها بطلق ناري بالصدر وعثر بجواره على سلاح ناري عبارة عن فرد روسي.



وبسؤال كل من :- والده "عادل . ا . ا . ع" 62 سنة مزارع وشقيقته "مرفت . ع . ا . ا" 26 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأنه أثناء تواجد المذكور بغرفة ملحقه بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته السلاح المضبوط خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ نجم عنه إصابته التي أودت بحياته ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.