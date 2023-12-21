إنتشال جثة ربة منزل غرقت في نهر النيل بساقلتة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة ربة منزل في منتصف العقد السادس من العمر تقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج لقيت مصرعها غرقا أثناء سيرها على حافة نهر النيل بذات الناحية إنزلقت قدماه وسقطت به وجرفها التيار وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغًا بغرق سيدة بنهر النيل دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق "شادية . ع . ا . ع" 53 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي.

وبسؤال نجلها "فهد . م . ح . ا" 30 سنة موظف بمعمل تحاليل خاص ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء سير والدته المذكورة على حافة نهر النيل بذات الناحية إنزلقت قدماها وسقطت به وجرفها التيار وتوفيت غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـها وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .