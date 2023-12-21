المتحدث الرسمي لقنا: إصابات 20 تلميذًا باختناقات بسيطة

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن حالات الاختناق التي وقعت اليوم الخميس، وأسفرت عن إصابة 20 تلميذًا من مدرسة تحيا مصر(1)، بسيطة وتم علاجها وتقدم الرعاية الطبية لهذه الحالات.

وزار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا الى مستشفى قنا العام فور ورود بلاغ الى غرفة أزمات محافظة قنا بإصابة 20 تلميذا من مدرسة تحيا مصر 1 بمدينة قنا الجديدة باختناق، وذلك لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين.

راففه حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف كمال رئيس هيئة التأمين الصحى بقنا والدكتور أشرف الاحمر وكيل مدير الشئون الصحية بقنا والاجهزة الامنية .

وتلقي مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بوقوع حالات اختناق لعدد من الطلاب بمدرسة تحيا مصر 2 بمدينة قنا الجديدة.