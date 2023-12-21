"سلامتك تهمنا" في قطاع التعليم للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ندوات عدة للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشأت التعليمية والقوي البشرية وذلك بالمدارس التالية: مدرسة الحسن بن الهيثم العامرية، ومدرسة السيرة الحسنة إعدادية بنات بفلمنج، ومدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات بالرأس السوداء، ومدرسة اسماعيل صبري الرسمية لغات بالجمرك، ومدرسة الشيخ محمد عبده، بحضور عدد من الطلبة والعاملين بتلك المدارس.

ويأتي ذلك استكمالا لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية وأساليبها وتطبيق إشتراطاتها فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

"سلامتك تهمنا" فى قطاع التعليم للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بالإسكندرية



وقال المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية ، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى القطاعات ، لتوفير مناخ عمل آمن والحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئات العمل المختلفة ، جرى تنظيم تلك السلسلة من الندوات تحت عنوان "مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها" وكذلك كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطروالتوعية بمخاطر بيئة العمل، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، واستعراض فيديوهات عن سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدراس وكذا تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ إشتراطات السلامة والصحة المهنية.