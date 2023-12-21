لحظة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديو يُظهر اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأكدت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال منعت مواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة، أو الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

النزوح أصبح كبيرًا:

يذكر أن مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن النزوح أصبح كبيرًا، وفقًا لآخر الإحصاءات، فأكثر من مليون و900 ألف مواطن؛ جرى نقلهم من أماكن سكناهم إلى مناطق أخرى.

وأضافت أن 300 ألف مواطن لم يخرجوا من منازلهم وفقًا للإحصائيات الأممية، ويتم إخلاء منطقة خان يونس شيئًا فشيئًا، بعدما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تقسيم قطاع غزة بمجمله إلى مربعات صغيرة، وفقًا لاحتياجاتهم لتنفيذ عمليات عسكرية برية داخله، مؤكدة أن مربعات سكنية دمرت بالكامل وأحياءً أصبحت خالية من الفلسطينيين.

قطاع غزة:

تابعت، أن هذا الأمر لم يقتصر على خان يونس فقط، بل أيضًا في مناطق شمال قطاع غزة التي يدعي جيش الاحتلال السيطرة عليها، ما زال الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء مناطق سكناهم بشكل كامل، ويوم أمس كان هناك توجيهات لسكان بعض مناطق مخيم جباليا، بضرورة الإخلاء القسري من هذه الأماكن إلى أماكن أخرى.