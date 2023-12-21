وفاة شاب في حادث سير بالشرقية

لقى شاب فى العقد الرابع من العمر، صباح اليوم الخميس، حتفه، متأثرا بالإصابات التى لحقت به إثر اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية قيادته، بنطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول «م. س. ب» 35 عاما، ومقيم بدائرة مركز ومدينة بلبيس، جثمان هامد، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الشاب متأثرا بالإصابات التى لحقت به؛ جراء اصطدام سيارة ربع نقل به أثناء سيره بدراجة بخارية، أمام سيكم بنطاق مركز بلبيس.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيقات، والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.