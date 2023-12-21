فيديو| الصعايدة أبهروا الأجانب.. وفد روسي يلعب العصا في ختام مهرجان التحطيب

على أنغام المزمار البلدي، ودقات الطبول، وصوت العصا الصادر من حلبة التحطيب بقلب ساحة أبي الحجاج الأقصري، جذب المشهد السائحون المارون من هناك، فأعلنوا رغبتهم في تجربة المغامرة.

رغم أنه يبدو على مظهر اللعبة، أنها لعبة عنيفة قتالية، إلا أن الفكرة أثارت رغبة الأجانب في تقليد اللاعبين المتبارزين داخل حَلَبة التحطيب، فتقدموا إلى الحلبة برفقة مرشد الوفد، محمود أبو القاسم عبد الجليل، وتبادلوا مبارزة العصا، وسط أجواء حماسية، أشعلت حماس اللاعبين في تمرين الروس على ضبط وإحكام قبضة اليد على العصا لبدء اللعب.

يشار إلى أن مهرجان التحطيب الذي استمر انعقاده ثلاثة أيام بقلب مدينة الأقصر، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وسط مشاركة عريضة بفقرات استعراضية وفنية متنوعة من 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ولعبة التحطيب تم تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وأحد الفنون التي ورثها الأبناء عن الأجداد من الحضارة المصرية القديمة، كما تعد من الألعاب الشعبية المنتشرة بصعيد مصر، وتمارس في الموالد بقرى الصعيد، ويشارك بحلقات السامر كافة لاعبي العصا بمحافظات الصعيد.