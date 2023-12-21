إعلان نتيجة مسابقة حفظ القرآن الكريم بأزهر الشرقية

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، نتائج مسابقة القرآن الكريم لجميع المراحل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن فوز كل من في المرحلة الابتدائية بنين: أحمد تامر ممدوح من معهد شنبارة الطنانات الابتدائي، محمد عبدالله عبدالناصر من معهد تلراك، سامح السيد إبراهيم من معهد القنايات.

ثانيًا المرحلة الابتدائية فتيات: سلسبيل محمد رمضان من معهد الابراهيمية الابتدائي، الزهراء أحمد محمد يحيى من معهد الإسدية الابتدائي، نور صادق محمد عبده من معهد العصايد الابتدائي.

ثالثًا المرحلة الإعدادية بنين: محمد وائل أحمد من معهد منشأة صهبرة، باسل محمد أحمد كمال من معهد البلاشون.

رابعًا المرحلة الإعدادية فتيات: منة الله السيد عبدالرحمن من معهد إسماعيل غنيم، رقية حميدو محمد عبدالصادق من معهد فتيات الزقازيق.

خامسًا المرحلة الثانوية بنين: عمرو منير عبد الهادي من معهد العاشر من رمضان، يوسف علي أحمد من معهد أولاد صقر.

سادسًا المرحلة الثانوية فتيات: الزهراء حسن محمد من معهد برامكيم، تسنيم سعيد السيد من معهد كفر صقر.

يشار إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة محمود عبدالباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.