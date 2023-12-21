الفنان محمد رضا.. ترك وظيفة مهندس بترول من أجل التمثيل ( فيديو)

تحدث المؤرخ الفني محمد شوقي، عن الفنان الراحل محمد رضا الذي يعد من أهم صناع السينما في مصر بمناسبة ذكرى ميلاده، قائلا إن الفنان الراحل، كان عاشقا للفن المصري، وتنمى أن يكون جان ومتخصص في الأدوار الرومانسية مثل شكري سرحان ورشدي أباظة، ولكنه دخل السينما بأدوار مختلفة تماما عن سياق ما تمناه وعن السياق الذي اشتهر به فيما بعد.

فيلم رصيف نمرة 5

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفنان الراحل محمد رضا بدأ بأدوار وكيل النيابة مثل فيلم “رصيف نمرة 5” فضلا عن بعض الأدوار البسيطة كالرجل الطيب والصديق البطل بعيدا نهائيا عن الأدوار التي كان يتمناه، حتى جاءته فرصة تجسيد دور المعلم كرشة في مسرحية زقاق المدق، للأديب العالمي نجيب محفوظ.

ترك وظيفته مهندس بترول

وتابع، أن شهادة ميلاد الفنان الراحل محمد رضا كتبت بحروف من الذهب بعد قيامه بدور المعلم كرشة، مشيرا إلى أن رضا تخلى عن وظيفته كمهندس بترول وقدم استقالته من أجل دخول مجال التمثيل.