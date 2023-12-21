البحيرة: ضبط صاحب مصنع طوب لتجميعه 220 أسطوانة غاز

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة على الأسواق ومحطات الوقود والمصانع المختلفة، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع طوب لقيامه بتجميع عدد 220 أسطوانة غاز كبيرة مدعمه زنة 25 كيلو لاستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

جاءت الحملات تحت إشراف المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

وبدورها وجهت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، مشددة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس وردع المخالفين.