تحرير 6 محاضر متنوعة لمخالفات بالأسواق في الإسكندرية

نفذ حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التى أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعًا، توجيه 26 إنذارًا.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافَا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكلفت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزه، بشن حملة مكثفة للتصدى لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بنطاق الحملة بمنطقة طوسون. وأسفرت الحملة، حيث تم إجراء 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وقامت إدارة رخص المحلات بتوجيه 13 إنذار حيال بعض المنشآت للحضور لديوان عام الحى للترخيص، وتوجيه 13 إنذار رصد بيئى، وذلك خلال تواجد إدارة تموين المنتزه وإدارات الحى المختصة، تطوير الأسواق، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، والإيرادات، والرصد البيئى، وأشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.