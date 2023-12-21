آثار الكرنك تكشف تفاصيل الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس (فيديو)

قال عبدالخالق عبدالحميد، مدير عموم منطقة آثار الكرنك، إن الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس قائم، أما الاحتفالات التي كانت تجرى على هامش الحدث متوقفة بسبب الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كان هناك مجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة من أجل إدراك تلك الاحتفالية بالأجندة السياحية لجذب العديد من السياح لمصر.

الفنون الشعبية والتحطيب

وأضاف "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العديد من الفعاليات لم تجرى هذا العام مثل فرق الفنون الشعبية والتحطيب والكشافة وغيرهم، ولكن مازال الحضور كبير للغاية كون هذه الظاهرة فريدة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الجنسيات حريصة على متابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس كالأمريكان والإنجليز والبلجيكيين فضلًا عن بعض الجنسيات الأوروبية.

تعامد الشمس على قدس الأقداس ظاهرة فلكية

وتابع، أن تعامد الشمس على قدس الأقداس ظاهرة فلكية، تتكرر في 33 معبدًا ومقصورة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تدل على براعة المهندس المصري القديم في علوم البناء والفلك على الرغم من استخدام أدوات بسيطة.