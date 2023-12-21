الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بسبب احتدام المواجهات بالسودان.. برنامج الأغذية العالمي يعلق المساعدات الإنسانية

بوابة الوفد الإلكترونية

علق برنامج الأغذية العالمي، الخميس، المساعدات الغذائية مؤقتا لبعض مناطق ولاية الجزيرة السودانية، وسط اتساع القتال إلى جنوب الخرطوم وشرقها.

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وذكر البرنامج، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة في غضون أيام، عندما اندلعت اشتباكات هناك الأسبوع الماضي.

وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان إيدي روي، أن الهيئة علقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة التي تشهد معارك.

وأشار روي إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها.

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