محافظ قنا يطمئن على حالة التلاميذ المصابين باختناق داخل مدرسة

حرص محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، على متابعة حالة التلاميذ المصابين باختناق داخل مدرسة تحيا مصر 2 بمدينة قنا الجديدة، وقام بزيارة المستشفى العام، للاطمئنان على الحالات المصابة بالاختناق، وسط رفع الطوارئ داخل المستشفى للتعامل مع الحالات.

واطمأن محافظ قنا على الحالات المصابة من التلاميذ والعاملين في المدرسة، وكلف بسرعة التحقيقات في الواقعة ومعرفة سبب الحادث وملابساته، كما اطمأن من الأطقم الطبية على الحالات الصحية للطلاب.

وكانت قد شهدت مدرسة تحيا مصر 2 بمدينة قنا الجديدة، إرتفاع حالات الاختناق إلى 38 حالة بينهم 31 تلميذًا و7 من العاملين، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال الحالات الصحية.

بداية تفاصيل الواقعة جاءت عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة يفيد بإصابة 10 طلاب و4 مدرسات إثر اختناق داخل مدرسة تحيا مصر 2 في مدينة قنا الجديدة.

وتقوم الطواقم الطبية العاملة في المستشفى، بإجراء الإسعافات الأولية لحالات الاختناق، التي وصلت من المدرسة، وسط رفع حالات الطوارئ ولم يعرف سبب ذلك الاختناق حتى الآن.

وفي وقت سابق من صباح اليوم وصل 10 طلاب و4 مدرسات للمستشفى، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.