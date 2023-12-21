تدمير مربعات سكنية بالكامل وأحياء خالية من الفلسطينيين

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن النزوح في غزة أصبح كبيرًا وفقًا لآخر الإحصاءات، فأكثر من مليون و900 ألف مواطن جرى نقلهم من أماكن سكناهم إلى مناطق أخرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت مراسلة “القاهرة الإخبارية” أن 300 ألف مواطن لم يخرجوا من منازلهم وفقا للإحصائيات الأممية، ويتم إخلاء منطقة خان يونس شيئًا فشيء، بعدما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن تقسيم قطاع غزة بمجمله إلى مربعات صغيرة، وفقا لاحتياجاتهم لتنفيذ عمليات عسكرية برية داخله، مؤكدة أن مربعات سكنية دمرت بالكامل وأحياء أصبحت خالية من الفلسطينيين.

خان يونس

وتابعت أن هذا الأمر لم يقتصر على خان يونس فقط، بل أيضا في مناطق شمال قطاع غزة التي يدعي جيش الاحتلال السيطرة عليها، ما زال الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء مناطق سكناهم بشكل كامل، ويوم أمس كان هناك توجيهات لسكان بعض مناطق مخيم جباليا، بضرورة الإخلاء القسري من هذه الأماكن إلى أماكن أخرى.