الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تقرير يرصد آخر التطورات في أوكرانيا (شاهد)

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن الأوضاع في أوكرانيا بعنوان "تهديد جديد من بوتين للغرب.. وفشل الهجوم الأوكراني المضاد".

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الحرب في أوكرانيا

وقال التقرير: "22 شهرا هو عمر الحرب في أوكرانيا حتى الآن، ولا تزال على وتيرتها، ولا أفق قريب لوضع أوزارها رغم تداعياتها السلبية على العالم بأثره وأمنه الغذائي، ومع استمرار العمليات العسكرية لم يخلو الأمر من أحاديث عن مقترحات لمفاوات سلام تنهي هذه الحرب، إلا أنها جميعا طرحت على استحياء فلم تؤت أُكلها بسبب تعسف مواقف المتحاربين".

الرئاسة الروسية

وأضاف: "الرئاسة الروسية وعلى لسان المتحدث باسم الكرملين استبعدت أي تسوية قريبة للصراع، مشيرة إلى أنه لا يوجد حاليا أسس أو مؤشرات لمحادثات سلام مع نظام الرئاسي الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالنظر إلى عدم توفر أي من الشروط المبقة لإجرائها".

وتابع: "موسكو تطالب بحياد أوكرانيا وتعارض بشدة أي محاولة لانضمامها لحلف شمال الأطلسي الناتو للحفاظ على الأمن القومي الروسي".

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