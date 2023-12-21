بسبب خلافات مالية.. وفاة شخص على يد عاطلين بشبين القناطر

شهدت قرية طحا نوب التابعة لمدينة شبين القناطر ،بمحافظة القليوبية ، مقتل شخص على يد عاطلين، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، قاموا علي إثرها بضرب المجني عليه علي رأسه، فلقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

بسبب خلافات مالية.. ضربوا علي رأسه مقتل شخص علي يد عاطلين بشبين القناطر



كانت البداية بتلقي مأمور مركز شرطة شبين القناطر ،بلاغا من الأهالى يفيد بورود بلاغ من المستشفى بوصول عاطل جثة هامدة، وتم علي الفور إخطار كل من اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو" اشرف م " 41 سنة به عدة إصابات علي رأسه وبالأيدي، والتى أدت إلي وفاته.



علي الفور ، تم تشكيل فريق بحث قادة المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث المركز، وتواصلت جهود فريق البحث إلي تحديد مرتكبي الواقعة وهم المدعو "شريف ع" عاطل والمدعو "محمد ص " عاطل وتمكن معاوني مباحث المركز من ضبطهما.

بمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.



شيع أهالى قرية كفر طحا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقليوبية داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

