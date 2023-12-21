المؤبد لعاطل أنهى حياة عامل في مشاجرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عاطلًا بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل عامل طعناً بسلاح أبيض، إثر نشوب مشاجرة بينهما بنطاق قسم شرطة بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة « احمد.ج»، عاطلا، يقيم بنطاق مدينة بلبيس، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل «حسين. م. الـ» عامل، ومقيم بدائرة القسم، طعناً بسلاح أبيض إثر نشوب مشاجرة بينهما.

كشفت تحريات المباحث، صحة الواقعة، وذلك بنشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المتهم والمجني عليه، قام على أثرها الأول بالتعدي على الأخير بالضرب مستخدماً سلاح أبيض « سكين »، بأن سدد له طعنة استقرت بمنطقة البطن، وأخرى بمنطقة الرقبة، ما نتج عنها وفاته، وعزي قصد المتهم قتل المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواحهته أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.