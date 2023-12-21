الرعاية الصحية تبحث سبل علاج أمراض وأورام الدم

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، استقبل الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، وفد شركة أبڤي AbbVie، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ترأس وفد شركة أبڤي AbbVie، الدكتورة آمال مخلوفي، المدير الإقليمي للشركة بشمال أفريقيا، كما ضم الوفد الدكتور أسامة الظايط، مسؤول النفاذ إلى الأسواق وتوفير الدواء في شمال أفريقيا، والدكتور علي عامر، المدير الطبي لشركة أبڤي بشمال افريقيا، والدكتورة شيماء سعد، مدير الوصول للأسواق بمصر، والدكتور أحمد رشاد، Tender manager Egypt.

تناول اللقاء، بحث آليات التعاون الإستراتيجية بين الجانبين، وكيفية الشراكة مع AbbVie بما يضمن تعزيز القطاع الصحي المصري بشكل عام وهيئة الرعاية الصحية بشكل خاص.

وأوضح البيان، خلال اللقاء تم التباحث حول عقد اتفاقية توأمة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أبڤي الطبية، فيما يخص علاج أمراض وأورام الدم، وأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية في علاج أمراض الدم، بصفة عامة، وبما يدعم تناقل الخبرات، وتبادل المعرفة في مجال الأدوية البيولوجية.

يأتي ذلك في إطار توجه هيئة الرعاية الصحية القائم على تبني ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تُعد الشراكة مع القطاع الخاص أحد الأدوات الهامة التي يجب النظر إليها لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم نموذج لشراكة حقيقية ما بين القطاعين الخاص والحكومي.

شهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والمشرف العام على شؤون الإمداد بالهيئة، الدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة، الدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع القطاع الدوائي وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

