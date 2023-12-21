رئيس جامعة طنطا يشارك في حفل رابطة الجامعات الإسلامية

شارك الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، فى الحفل المقام على شرف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الاسلامية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والدكتور سامى الشريف أمين رابطة الجامعات الإسلامية، ولفيف من رؤساء الجامعات والأساتذة بالجامعات المصرية والعربية والإسلامية.

وأعرب الدكتور محمود زكي، عن سعادته بحضور الحفل، مثمنًا دور رابطة الجامعات الإسلامية فى تنمية التعاون بين الجامعات الإسلامية، والعمل على توافر الإمكانات البشرية والمادية فيها، وتنمية الاتصال بين الرابطة والمؤسسات الجامعية والثقافات الأخرى الإقليمية والعالمية.