وزيرة الهجرة: الجمهورية الجديدة حريصة على منح الشباب الفرصة لخدمة الوطن

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الجمهورية الجديدة تولي أهمية كبرى بالشباب وتحرص على منحهم الفرصة لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حيث منحت القيادة السياسية الشباب الكثير من الفرص غير المسبوقة، سواء في منتدى شباب العالم أو في دمجهم في الوزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم الكثير من الفرص للتدريب والتأهيل على يد الخبراء المتخصصين، وكذلك المشاركة في صناعة القرار لإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وعلى بناء الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات، للمضي قدما في سبيل رفعة هذا البلد، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على إطلاق مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج، وهو ما نسعى عليه بكل طاقتنا، لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة بدقة وعناية.

وأشادت بجهود شباب مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، ودورهم في حث زملائهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن هناك الكثير من الجهود المتميزة التي بذلها أعضاء المركز خلال أيام الانتخابات الرئاسية في العديد من دول العالم، وأن مستقبل مصر مرهون بدور كل مصري بالداخل والخارج، مشيدة بدورهم البَنّاء والفاعل في تعريف المجتمعات التي يعيشون بها بما تمتاز به مصر من مقومات حضارية وسياحية، لا يوجد مثلها في أي دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال عقد وزيرة الهجرة لقاء افتراضيا مع السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج.