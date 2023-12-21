إصدار لائحة برنامج البكالوريوس في علوم التمريض بنظام الساعات بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدر قرارًا بتفعيل اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج البكالوريوس في علوم التمريض المكثف بنظام الساعات المعتمدة.

وقال النعماني، إن الجامعة تسعى إلى التحول لنظام الساعات المعتمدة، والتي يمكن للطلاب من خلالها تقليص عدد سنوات الدراسة بمختلف الكليات، حال الانتهاء من عدد الساعات الدراسية المقررة له، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في استحداث عددًا من البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، نظرًا لأهميته في إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية، الي جانب انها تخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتتناسب مع وظائف المستقبل، وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني.

ولفت النعماني، إلى أن البرنامج يهدف الي تأهيل خريجي الجامعات وتدريبهم للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، مضيفاً ان مدة البرنامج 24 شهرًا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز، ويتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل، ويمنح الخريج بعدها بكالوريوس علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية.