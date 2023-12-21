"البحوث الزراعية" يحصد جائزتين من مجالس البحث العلمي و الجامعات العربية

في إطار جهود اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تم الإعلان عن جائزين في مجال الأمن الغذائي تشمل المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي، المشاريع الناشئة، وتقدم للمسابقة نحو 185 مشروع من عشر دول عربية وتقدم من مصر نحو 40% (74 مشروع) من عدد المشاريع المقدمة.



وفي محور المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي والممولة من اتحاد الجامعات العربية حصل برنامج "احمي قمحك "نظام تفاعلي للتنبؤ بالصدأ الأصفر ودودة الحشد الخريفية" بجائزة المركز الثاني، للفريق البحثي المكون من كلا من: - أ.د. عطوه أحمد عطوه (معهد بحوث وقاية النباتات ومدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا)، أ.د. عاطف شاهين "والذي تسلم الجائزة نيابة عن الفريق"، ود. رضا عمارة (معهد بحوث أمراض النبات)، ود. نيفين جلال، ود. عبد الرحمن السيد (من النظم الخبيرة بمركز التغيرات المناخية).

يعد تطبيق احمي قمحك من التطبيقات الفاعلة في الارشاد الزراعي الرقمي والذي تم بناؤه كنتيجة لقيام الفريق البحثي بتنفيذ برنامج بحثي تطبيقي عن "نظام تفاعلي للتنبؤ بالصدأ الأصفر، ودودة الحشد الخريفية" والربط بين ظهور المرض والسياسة الصنفية لمحصول القمح وفق التغيرات المناخية والتي تم ربطها بالعوامل المناخية التي تساعد علي ظهور الصدأ الأصفر، وتم تطوير التطبيق عن طريق مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا ليكون برنامج تفاعلي "باسم احمي قمحك"، يقدم كل المعلومات الزراعية عن محصول القمح من التنبؤ بظهور الصدأ الأصفر وطرق المكافحة وكذلك طرق السيطرة علي دودة الحشد الخريفية الي جانب برنامج متكامل لمكافحة جميع أنواع الأصداء في القمح وكذلك مكافحة الحشائش، ولقد تم استخدام البرنامج بنجاح خلال موسم زراعة القمح الماضي 2022/2023 بنجاح مع المزارعين في جميع انحاء الجمهورية من خلال الارشاد الرقمي للحملة القومية للقمح، وسوف يتم التوسع في استخدامه هذا الموسم ليقدم الخدمة لأكبر عدد من المزارعين.

بينما في محور المشاريع الناشئة، فاز المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، للباحثين أ.د. حمدي الموافي والدكتور رزق علي عبدالله من معهد المحاصيل الحقلية.



ويأتي حصاد مركز البحوث الزراعية لــ 50% من الجوائز التي قدمها تحالف اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، علي هامش إجتماعات الدورة العادية الخامسة والأربعون لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمقام خلال الفترة من 20 – 21 ديسمبر بقاعة المركز القومي للبحوث بالقاهرة، وتتويجاً لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والأستاذ الدكتور محمد سليمان بتبني البحوث التطبيقية الهادفة للربح والتي تعمل علي خدمة المزارعين وتعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وكذلك القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بصورة مستدامة نحو تحقيق التحول الرقمي في الزراعة، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.