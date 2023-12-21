تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ديبورتيفو الأفيس اليوم

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة سهلة نسبيًا مساء اليوم الخميس، وذلك حين يحل ضيفًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: أندريا لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي - توني كروس - تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو جوس.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق علي محمد علي على أحداث المباراة.

ترتيب ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة تسعة لقاءات.