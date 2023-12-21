"الوفد" ينعى الشاب الراحل ممدوح سالم محمد هلال

تتقدم جريدة وبوابة الوفد برئاسة تحرير الدكتور وجدي زين الدين بخالص العزاء في وفاة الشاب ممدوح سالم محمد هلال ابن شقيق الحاج/ جعفر هلال والأستاذ/ عنتر هلال والأستاذ/أحمد هلال الملحق بوزارة الخارجية بالسفارة المصرية بليبيا.

‏ وابن عم كل من أبناء المرحوم صلاح هلال والمرحوم صالح هلال والأستاذ/أحمد النجيب

أمين عام حزب الشعب الجمهوري بدائرة السلام بأمانة القاهرة والأستاذ/حاتم النجيب

نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية عضو لجنة التنبؤ والأزمات بمجلس الوزراء

والأستاذ/ أسامة النجيب

عضو اتحاد تجار سوق العبور ونسيب جميع عائلات الرياينة بالقاهرة وسوهاج.

ويقام عزاء المغفور له بإذن الله تعالى غدًا الخميس بمحل رقم ١٢١ عنبر ٣ خضار بسوق العبور، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويتقبله في روضات الجنات، إنا لله وإنا إليه راجعون.