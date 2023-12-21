الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المجتمع اليوم

"الوفد" ينعى الشاب الراحل ممدوح سالم محمد هلال

عزاء واجب
عزاء واجب

تتقدم جريدة وبوابة الوفد برئاسة تحرير الدكتور وجدي زين الدين بخالص العزاء في وفاة الشاب ممدوح سالم محمد هلال ابن شقيق الحاج/ جعفر هلال والأستاذ/ عنتر هلال والأستاذ/أحمد هلال الملحق بوزارة الخارجية بالسفارة المصرية بليبيا.

txt

تعامد الشمس على مقصورة الزورق المقدس بمعابد الكرنك

‏ وابن عم كل من أبناء المرحوم صلاح هلال والمرحوم صالح هلال والأستاذ/أحمد النجيب
أمين عام حزب الشعب الجمهوري بدائرة السلام بأمانة القاهرة والأستاذ/حاتم النجيب 
نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية عضو لجنة التنبؤ والأزمات بمجلس الوزراء
والأستاذ/ أسامة النجيب
عضو اتحاد تجار سوق العبور ونسيب جميع عائلات الرياينة بالقاهرة وسوهاج.

ويقام عزاء المغفور له بإذن الله تعالى غدًا الخميس بمحل رقم ١٢١ عنبر ٣ خضار بسوق العبور، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويتقبله في روضات الجنات، إنا لله وإنا إليه راجعون.

مواد متعلقة

تعامد الشمس على مقصورة الزورق المقدس بمعابد الكرنك

دبلوماسية أمريكية تزور الأردن والعراق لبحث التحديات الأقليمية

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

شهب الدب الأصغر تُزين سماء مصر.. الليلة

توقيع اتفاقيات تمويل إنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

الجريدة الورقية