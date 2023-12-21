الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وصول 25 ألف لاجىء أوكراني لبولندا خلال 24 ساعة

لاجئين من أوكرانيا
لاجئين من أوكرانيا

كشفت وكالة حرس الحدود البولندية، عن  وصول نحو 25 ألفا و600 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 8.17 مليون شخص.

txt

أوكرانيا تعلن حصيلة قتلى الجيش الروسي خلال عامين من الحرب

txt

الخارجية الأمريكية تعلن عن استعدادها للتعاون مع الهند لحل أزمة أوكرانيا

أعلن راديو بولندا، اليوم، الخميس، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، عن تصريحات الوكالة بإن نحو 28 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس (الأربعاء) متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

مواد متعلقة

التحالف الوطني: إعمار 48 منزلًا متهالكًا بقرية الصفيح في الفيوم على مرحلتين

بولندا تستقبل أكثر من 18 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني قبالة سواحل القرم

الدفاع الروسية تُعلن إسقاط 37 مسيرة والقضاء على 400 أوكراني
الجريدة الورقية