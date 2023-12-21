وصول 25 ألف لاجىء أوكراني لبولندا خلال 24 ساعة

كشفت وكالة حرس الحدود البولندية، عن وصول نحو 25 ألفا و600 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 8.17 مليون شخص.

أعلن راديو بولندا، اليوم، الخميس، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، عن تصريحات الوكالة بإن نحو 28 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس (الأربعاء) متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.