التحالف الوطني: إعمار 48 منزلًا متهالكًا بقرية الصفيح في الفيوم على مرحلتين

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير قدم منظومة خدمات لتحويل حالة قرية الصفيح بشكل كامل، وذلك في إطار جهود التمكين الاجتماعي ودعم المنظومة التعليمية وصحة أطفال المدارس في قرية الصفيح بمحافظة الفيوم.

قرية الصفيح

وأضاف “عبدالرحمن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن قرية الصفيح لها ظهير صحراوي وأغلب المنازل بها كانت من الطوب اللبن وأسقفها متهالكة تماما، مشيرا إلى أنه تم إعمار48 منزل بالقرية على مرحلتين، فكل المنازل بلا استثناء كانت لا تصلح للسكن.

أهالي قرية الصفيح

وتابع، أن أهالي قرية الصفيح كانوا يواجهون مآسي خلال فصل الشتاء بسبب سقوط الأمطار داخل المنازل، وبعض الجدران كانت تسقط على سكان القرية، مضيفًا: «الأهالي لم يصدقوا التغير الكبير في منازلهم ولم يتوقعوه بهذا الشكل على الإطلاق، وكانوا فرحين للغاية، فكانت الابتسامة تكسو أوجههم».