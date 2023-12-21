الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دبلوماسية أمريكية تزور الأردن والعراق لبحث التحديات الأقليمية

فيكتوريا نولاند القائمة
فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي

زارت فيكتوريا نولاند، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي، دولتي  الأردن والعراق، في جولة استغرقت 4 أيام-؛ لمناقشة الأولويات الثنائية والإقليمية في المنطقة، بما في ذلك التحديات الأمنية الحالية.

txt

وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل نظيره البريطانى غدا

txt

مباحثات يمنية أمريكية لمناقشة آخر المستجدات في الشأن اليمني

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى أن نولاند التقت خلال زيارتها العاصمة عمان يومي 17 و18 ديسمبر كبار المسؤولين الأردنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، للتأكيد على قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن.

ناقشت المسؤولة الأمريكية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، الأولويات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الالتزام الأمريكي الأردني المشترك بتسريع وتيرة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعزيز حماية المدنيين.

بحسب البيان، توجهت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد وأربيل بالعراق يومي 19 و20 ديسمبر، حيث ناقشت العلاقات الثنائية وأولويات الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك التحديات الأمنية الحالية.

في بغداد، التقت نولاند، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والعاملين في المجال الإنساني لتجديد التزام واشنطن بعراق آمن ومستقر وذي سيادة. 

هنأت نولاند، بحسب البيان، السوداني وقادة الإطار على انتخابات المحافظات، وشددت على أهمية التقارب العراقي- الأمريكي في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

في أربيل، التقت نولاند مسؤولين من حكومة إقليم كردستان وقادة الأحزاب السياسية وممثلي الأديان وناقشت الشراكة الأمريكية القوية مع إقليم كردستان العراق في إطار علاقاتهما الشاملة.

مواد متعلقة

شهب الدب الأصغر تُزين سماء مصر.. الليلة

تشينغهاي تعلن عن وفاة 22 مواطن جراء الزلزال الصيني

سفينة حربية أمريكية تسقط مسيرة يشتبه في تبعيتها للحوثيين

بكين: سفينة أمريكية دخلت بشكل غير قانوني بحر الصين الجنوبي
الجريدة الورقية